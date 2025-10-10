L’assemblea dei sindaci AICA fa quadrato attorno alla presidente Danila Nobile: “Solidali con lei contro Report Sicilia, organo denigratorio ampio bacino di notizie infondate”. E la presidente denuncia Di Rosa e Report in Procura e all’Ordine dei Giornalisti

Condividi

Visualizzazioni 565

“AICA opera nella piena legalità e trasparenza: respinte le accuse e le ricostruzioni fuorvianti” L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, esprime ferma e unanime condanna per il contenuto gravemente denigratorio di alcuni articoli pubblicati dalla testata online Report Sicilia, che riportano affermazioni e insinuazioni del tutto infondate e lesive della dignità personale e istituzionale della Presidente del CdA, Dott.ssa Danila Nobile, e dell’intera governance aziendale. L’Assemblea sottolinea che le accuse formulate negli articoli – nelle quali si evoca impropriamente l’esistenza di presunti “sistemi mafiosi e massonici”, e si allude a condotte illegittime o arbitrarie – sono totalmente prive di riscontro fattuale e normativo. AICA è una società interamente pubblica, partecipata da 33 Comuni dell’ATO AG9, operante nel rispetto del D.Lgs. 152/2006, delle deliberazioni dell’ATI e della regolazione dell’Autorità ARERA. Tutti gli atti gestionali, inclusi quelli relativi alla Consulta delle Associazioni, sono stati adottati nel pieno rispetto dello Statuto e in coerenza con i deliberati dell’Assemblea dei Sindaci, che ne aveva espressamente fornito indirizzo. Le dichiarazioni e gli articoli diffusi da Report Sicilia rappresentano dunque una ricostruzione distorta e strumentale, volta a indebolire un percorso di risanamento e trasparenza che AICA, sotto la guida del Consiglio di Amministrazione e della Presidente, sta portando avanti con serietà e senso istituzionale. L’Assemblea esprime piena solidarietà alla Presidente Danila Nobile, riconoscendone l’impegno, la correttezza e la costante dedizione nell’affrontare una fase complessa per il servizio idrico integrato provinciale. AICA continuerà a operare in un quadro di assoluta legalità, trasparenza e collaborazione con le Istituzioni. L’Assemblea, a tutela dell’immagine della società e dei suoi rappresentanti, si riserva di assumere ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti per contrastare la diffusione di notizie false e gravemente lesive dell’onorabilità dei propri organi e dei Comuni soci. “AICA è un patrimonio dei cittadini e un presidio di legalità sul territorio. Chi tenta di delegittimare la società e chi la guida non indebolisce solo un’azienda, ma mina la fiducia nei valori del servizio pubblico e della buona amministrazione”, dichiara l’Assemblea dei Sindaci”.

Intanto apprendiamo che la Presidente Nobile ha già denunciato in Procura sia Report Sicilia sia il suo editore Giuseppe Di Rosa. La stessa denuncia è già sul tavolo dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.