L’Ars ha approvato la legge di riforma della Formazione professionale

E’ stato approvato dall’Assemblea Regionale il disegno di legge di riforma della Formazione professionale, con 32 voti favorevoli e 22 astenuti. E’ una legge che, modificando la precedente del 2019, prospetta che il sistema formativo regionale sia orientato a promuovere l’introduzione di sistemi premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento degli enti accreditati in attività progettuali e formative. E che la formazione possa essere espletata anche in percorsi formativi brevi, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l’innovazione tecnologica. L’assessore regionale a Istruzione e Formazione professionale, Mimmo Turano, commenta: “Chi mi conosce sa che i suggerimenti che mi sono venuti dall’aula mi impongono di essere molto riconoscente nei confronti delle opposizioni. Il provvedimento approvato non avrebbe potuto vedere la luce senza la solidarietà e la responsabilità della minoranza, che ringrazio in maniera sincera e accorata”.