Notizie correlate
-
“Gli studenti che hanno protestato per Gaza (difesi dalla sinistra che ha sbranato la preside Pilato) avrebbero fatto meglio a cercare la donna scomparsa”Condividi Visualizzazioni 1.498 Mi ha chiamato un amico, Gero Bruccoleri, e mi ha detto il seguente...
-
“Marianna Bello è stata ritrovata viva”. E’ la peggiore delle false notizie che si possa dare (VIDEO DELIRIO)Condividi Visualizzazioni 2.127 Gente senza cuore, e forse anche senza dignità In questi minuti stanno circolando...
-
Smettetela di fare i catto-comunisti e di far entrare la politica, quella vostra, pure nella pastina in brodo. La preside Pilato ha ragione!Condividi Visualizzazioni 1.002 Solo qualche rigo per ricordar loro che questo modo di fare politica li...