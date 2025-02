L’anteprima “Amuri Amuri” svela il Mandorlo in Fiore

Condividi

Visualizzazioni 70

Successo al Teatro Pirandello per l’anteprima del Mandorlo in fiore “Amuri Amuri”. Presentato il programma della kermesse.

Al teatro Pirandello di Agrigento si è svolta con successo l’anteprima del Mandorlo in fiore “Amuri Amuri”: una ottantina di artisti agrigentini si sono esibiti sul palco con canti e musiche del repertorio delle tradizioni popolari. E’ stato presentato il programma del 77° Mandorlo in fiore. Domenica 9 e 16 le sfilate mattutine dei gruppi in città. Martedì 11 l’accensione del Tripode al tempio della Concordia. Mercoledì 12 marzo al Teatro Pirandello un evento tributo alle danze latino – americane.

Giovedì 13 marzo i gruppi folk incontreranno la città nei locali della via Atenea, tra canti, musica e balli. Venerdì 14 marzo la fiaccolata, e, siccome la via Acrone è stata chiusa al transito, non si concluderà all’Esseneto ma in piazza Cavour, dove si svolgerà uno spettacolo di balli sudamericani coinvolgendo anche le scuole di ballo cittadine. Mercatini al Viale della Vittoria. Food Village in piazza Stazione. Spettacoli dei gruppi, anche dei “Bambini del Mondo”, al Palacongressi. Domenica pomeriggio la premiazione al tempio della Concordia. Presentano Elenoire Casalegno, Enzo Galluzzo ed Eleonora Pieroni.