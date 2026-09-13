Lancia Delta distrutta dalle fiamme: danneggiata anche una palazzina

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Notte di fuoco in via Vittorio Veneto, a Campobello di Licata, dove una Lancia Delta è stata completamente distrutta da un incendio. Il rogo ha provocato danni anche al prospetto di una palazzina.

A lanciare l’allarme è stato un residente della zona, che ha notato le fiamme e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, riuscendo a contenere rapidamente l’incendio e a impedire che potesse estendersi agli edifici vicini.

L’automobile appartiene a una donna di circa trent’anni ed era utilizzata dal compagno, un operaio di 33 anni.

Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Durante il sopralluogo non sarebbero state trovate tracce evidenti di liquido infiammabile, contenitori o possibili inneschi.

Nonostante l’assenza di elementi decisivi, gli investigatori non escludono l’origine dolosa e, al momento, questa resta una delle ipotesi principali. Le indagini proseguono per stabilire con certezza le cause dell’incendio.

I danni alla vettura e alla palazzina devono ancora essere quantificati e, secondo quanto emerso, non risulterebbero coperti da assicurazione.