Lampedusa, tre sbarchi: 96 migranti nelle ultime ore

Sono 96 i migranti soccorsi e condotti a Lampedusa nelle ultime ore, in viaggio su tre barche partite dalle località libiche di Zuwarah e Gas Garabulli, e intercettati dalle motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. A bordo sono stati cittadini egiziani, eritrei, sudanesi, ivoriani, senegalesi e nigeriani. La maggior parte ha dichiarato di voler rimanere in Italia, mentre alcuni hanno indicato come destinazione il Regno Unito o il Lussemburgo. Al Centro d’accoglienza di Lampedusa al primo mattino di oggi sono stati contati 297 ospiti, tra cui 140 minori non accompagnati.
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