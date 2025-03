Lampedusa, svaligiata un’Ottica

Condividi

A Lampedusa ignoti ladri sono irrotti nottetempo forzando l’ingresso in un’Ottica in via Roma, e hanno rubato i soldi in cassa e tutte le montature di occhiali sugli scaffali, tutti di marca. Il danno al titolare ammonterebbe a circa 20.000 euro. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale Tenenza, avvalendosi eventualmente anche di video – sorveglianza se disponibili.