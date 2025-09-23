Lampedusa, studentessa investita da automobile davanti la scuola; ricoverata in elisoccorso a Palermo

Condividi

Grave incidente questa mattina all’uscita del liceo di Lampedusa. Una giovane studentessa è stata investita da un automobilista mentre usciva con la sua bici elettrica dal posteggio adiacente la scuola.

L’impatto è stato molto forte; la giovane ragazza era appena uscita dalla traversa che si trova accanto al cancello del liceo, la piazza dove solitamente si svolge il mercatino e che si trova di fronte al poliambulatorio. Stando ad alcune testimonianze di persone che erano nelle vicinanze, hanno sentito un rumore forte e hanno visto la ragazzina volare per poi finire sull’asfalto.

L’impatto quindi è stato molto forte e l’auto dell’investitore ha continuato la sua corsa per un centinaio di metri e poi, la persona che ha investito la giovane, è tornato sul posto dell’impatto.

La studentessa ancora minorenne, figlia di una coppia molto conosciuta sull’isola, dopo essere stata portata al pronto soccorso, viste le sue gravi condizioni, è stata subito sedata e trasferita con l’elicottero di soccorso a Palermo, all’ospedale Civico.

(lampedusain2minuti)