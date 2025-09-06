Lampedusa, sbarcati 32 migranti soccorsi alla deriva

Nel Canale di Sicilia un gruppo di 32 migranti, tra cui una decina di minori, sono stati soccorsi durante la traversata perché alla deriva dopo avere esaurito le scorte di gasolio. E’ stato un peschereccio tunisino ad accorgersi di loro e a strapparli a morte certa. Sono approdati a Lampedusa e condotti nel locale Centro d’accoglienza in contrada Imbriacola. La barca è stata recuperata da una motovedetta della Guardia costiera.
