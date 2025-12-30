Lampedusa, sbarcati 265 migranti

Nel corso delle ultime ore si sono susseguiti sei sbarchi di migranti a Lampedusa. A terra complessivamente 265 persone soccorse, tranne otto giunte autonomamente, da Guardia costiera e di finanza. Sono partite da Zawia, Homs, Zawyiah e Sabrata in Libia. Si tratta di eritrei, malesi, sudanesi, egiziani e bengalesi. Tutti sono stati trasferiti nel locale Centro d’accoglienza dove al mattino di oggi sono stati contati 329 ospiti. Per la mattinata è stato disposto il trasferimento di 102 con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.
