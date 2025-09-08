Lampedusa, quasi mille migranti in poco più di 24 ore

Condividi

Visualizzazioni 199

A Lampedusa durante la notte si sono susseguiti 5 sbarchi di migranti per un totale di 294 persone a terra. Le motovedette della Guardia costiera, di Finanza e di Frontex hanno soccorso 4 barconi. Un altro invece è giunto autonomamente a Cala Croce dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno intercettato 52 extracomunitari tra cui 14 donne e 24 minori. Sono partiti tutti dalla Libia. Ieri a Lampedusa in 24 ore si sono susseguiti 11 sbarchi, per un totale di 615 persone.