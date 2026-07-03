Lampedusa, precettato il personale Dat: garantiti i voli dopo la visita del Papa

Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha disposto la precettazione del personale della compagnia aerea Dat per garantire il regolare svolgimento dei voli in programma domenica 5 luglio, all’indomani della visita di Papa Leone a Lampedusa. Il provvedimento è stato adottato per scongiurare i disagi che avrebbe provocato lo sciopero proclamato dal sindacato Usb nella fascia oraria 13-17, evitando che migliaia di fedeli, pellegrini e autorità istituzionali, tra cui il presidente della Regione Siciliana, rimanessero bloccati sull’isola al termine dell’event
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