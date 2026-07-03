Lampedusa, precettato il personale Dat: garantiti i voli dopo la visita del Papa

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Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha disposto la precettazione del personale della compagnia aerea Dat per garantire il regolare svolgimento dei voli in programma domenica 5 luglio, all’indomani della visita di Papa Leone a Lampedusa. Il provvedimento è stato adottato per scongiurare i disagi che avrebbe provocato lo sciopero proclamato dal sindacato Usb nella fascia oraria 13-17, evitando che migliaia di fedeli, pellegrini e autorità istituzionali, tra cui il presidente della Regione Siciliana, rimanessero bloccati sull’isola al termine dell’event