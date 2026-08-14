Lampedusa, peschereccio tunisino sorpreso a pescare illegalmente in acque italiane

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La Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato un peschereccio tunisino sorpreso a praticare pesca di frodo nelle acque territoriali italiane. L’intervento è stato effettuato dalla Sezione Operativa Navale di Lampedusa durante un controllo alle imbarcazioni da pesca. I finanzieri hanno sequestrato il peschereccio e le reti utilizzate. L’attività rientra nei controlli di polizia marittima condotti dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Guardia Costiera.