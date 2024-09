Lampedusa, oltre 600 migranti nel Centro d’accoglienza al mattino di oggi

Condividi

Visualizzazioni 140

A Lampedusa i Carabinieri hanno intercettato già a terra 44 migranti, tra bengalesi, pakistani, siriani ed egiziani, che hanno eluso i controlli in mare e sono approdati con una barca di 8 metri al molo commerciale dell’isola. Hanno riferito d’essere partiti da Zuwara, in Libia, e d’aver pagato da 5 a 7mila dollari per la traversata. Ieri a Lampedusa si sono susseguiti 12 sbarchi, per un totale di 427 migranti. Al mattino di oggi nel Centro d’accoglienza sono stati contati 604 ospiti. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 300 persone imbarcate sul traghetto di linea che in serata ormeggerà a Porto Empedocle.