Lampedusa, motovedetta GdF sperona un aliscafo

A Lampedusa una motovedetta della Guardia di Finanza ha speronato l’aliscafo che collega Lampedusa con Linosa. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la motovedetta è stata impegnata nel porto a scandagliare nei fondali un residuato bellico della seconda guerra mondiale. E ha speronato l’aliscafo provocando un danno ingente anche al gommone in dotazione al mezzo. Ovviamente ne sono derivati disagi per i passeggeri in transito.