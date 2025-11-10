Lampedusa, morto un migrante intossicato da idrocarburi

Condividi

E’ morto uno dei tre migranti trasferiti al Poliambulatorio di Lampedusa per sospetta intossicazione da idrocarburi dopo lo sbarco di 47 persone soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza al largo dell’isola. La vittima, un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni, privo di documenti, ha viaggiato su una barca di circa 7 metri con a bordo cittadini bengalesi, egiziani, etiopi e somali, partito la notte di venerdì scorso da Ras Ajedir, in Libia.