Lampedusa, maxi sequestro di rifiuti e officina abusiva: sette persone denunciate

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Controlli ambientali dei Carabinieri con il supporto dell’Arpa Sicilia: sequestrati circa 400 metri cubi di rifiuti e diverse aree contenenti materiali potenzialmente pericolosi.

Un’operazione di controllo ambientale condotta a Lampedusa dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, insieme ai militari della locale Tenenza e con il supporto tecnico dell’Arpa Sicilia, ha portato alla denuncia di sette persone e al sequestro di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che di un’autofficina priva delle necessarie autorizzazioni.

L’attività investigativa ha interessato strutture pubbliche e aree private, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta, deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Uno degli interventi più rilevanti è stato effettuato all’interno del centro comunale di trasferenza, dove i militari hanno posto sotto sequestro circa 400 metri cubi di rifiuti accumulati a partire da gennaio 2026. Dagli accertamenti sarebbero emerse operazioni di miscelazione e gestione dei materiali non conformi alle norme vigenti.

Nel corso delle verifiche è stata inoltre individuata un’officina meccanica che operava senza i prescritti titoli autorizzativi. Per l’attività è scattato il sequestro, esteso anche ai rifiuti presenti nell’area, tra cui materiali classificati come pericolosi. Sotto sequestro sono finiti anche un’automobile e un natante.

Un ulteriore controllo ha consentito ai Carabinieri di recuperare e sequestrare un’altra autovettura, trovata all’interno di una proprietà privata riconducibile a una società in liquidazione. Anche in questo caso sono emersi elementi che farebbero ipotizzare uno smaltimento illecito.

Al termine delle attività, sette persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le contestazioni, a vario titolo, riguardano presunte violazioni delle norme sulla raccolta, sulla gestione e sullo smaltimento dei rifiuti.