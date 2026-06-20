Lampedusa, marittimo tunisino muore a bordo di un peschereccio

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Il cadavere di un cittadino tunisino è stato sbarcato a Lampedusa dopo un malore improvviso accusato mentre si trovava imbarcato per lavoro su un peschereccio tunisino. Nonostante i soccorsi, l’uomo è arrivato già privo di vita sulla banchina dell’isola. A gestire la situazione è intervenuto il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, che ha disposto la temporanea sistemazione della salma in cella frigorifera e l’avvio dei contatti con il Consolato competente, dopo che il corpo era rimasto inizialmente sull’ambulanza in attesa di una destinazione.