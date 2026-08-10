Lampedusa, la morte del regista Giamporcaro: domani l’autopsia dopo l’incidente in mare

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Sarà l’esame autoptico a contribuire a fare chiarezza sulla morte di Cristiano Daniele Giamporcaro, il regista di 29 anni rimasto vittima di un drammatico incidente nelle acque di Lampedusa. Il giovane è stato colpito da un gommone mentre si trovava sott’acqua per un’immersione.

L’autopsia è stata fissata per domani, martedì 11 agosto, su disposizione della Procura di Agrigento, che sta indagando sulla vicenda con l’ipotesi di omicidio nautico. Nel registro degli indagati sono finite due persone, una coppia di turisti milanesi proprietaria del gommone coinvolto nell’incidente.

L’imbarcazione è stata sequestrata e sarà sottoposta a una serie di verifiche tecniche. Gli investigatori dovranno ricostruire la sequenza dei fatti e stabilire cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’impatto.

Stando alle prime informazioni raccolte, Giamporcaro sarebbe stato raggiunto dalle eliche del gommone, riportando una gravissima lesione a un braccio. Le conseguenze della ferita sarebbero state fatali a causa della forte emorragia.

Si tratta però di una prima ricostruzione che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti medico-legali e tecnici. L’autopsia potrà fornire indicazioni decisive sulle cause della morte e sulla dinamica dell’incidente.

Dopo avere raggiunto Lampedusa, i genitori del giovane hanno accompagnato il feretro durante il trasferimento verso Porto Empedocle.