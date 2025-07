Lampedusa, incivili buttano lavatrice a mare

Condividi

In un momento di alta tensione per l’abbandono dei rifiuti a Lampedusa, diverse le persone che sono state multate nelle ultime settimane, c’è sempre qualcuno che non ha rispetto per l’ambiente, ma soprattutto per se stesso. Uno di quei sporcaccioni che si spera venga individuato e anche denunciato visto che ha pensato bene di liberarsi della vecchia lavatrice scaraventandola nel mare africano.

“Un nuovo giorno in cui le speranze di un’isola pulita si affievoliscono – dice contrariato il vicesindaco Attilio Lucia – Lavoriamo tutti con il turismo e un gesto di questo non riusciamo proprio ad accettarlo e comprenderlo. Abbiamo attivato i ragazzi dell’AMP per rimuoverla. Oltre a fare un grave danno ambientale si mette in serio pericolo la vita dei naviganti, a cominciare dai nostri pescatori. Un sola parola al responsabile, quello di vergognarsi”.