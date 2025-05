Lampedusa, incendio distrugge il ristorante Tunez di Cala Croce

Condividi

A Lampedusa, a ridosso della scogliera di Cala Croce, un incendio è divampato a danno del ristorante Tunèz. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme incoraggiate dal legno della struttura. I Vigili tra l’altro si sono adoperati subito per prelevare una bombola del gas e allontanarla. E’ privilegiata l’ipotesi dell’origine accidentale del fuoco, in particolare dalla cucina del locale. Indagini più approfondite sono in corso da parte dei Carabinieri della locale Tenenza.