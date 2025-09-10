Lampedusa, il relitto scoperto non è un ordigno bellico

Condividi

Il nucleo Sdai (sminamento difesa anti mezzi insidiosi) della Marina militare italiana ha concluso le verifiche tecniche sul relitto galleggiante scoperto da un motopeschereccio in mare tra le isole di Lampione e Lampedusa. E ha confermato quanto già riscontrato sabato scorso dalla Guardia Costiera, intervenuta sul posto, ovvero che non si tratta di un ordigno bellico. Non vi è nessuna traccia di materiale esplosivo o radioattivo nell’oggetto, con scritte ebraiche e il logo di un ente del ministero della Difesa israeliano, di circa cinque metri con un diametro di un metro e mezzo.