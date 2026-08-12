Lampedusa, il regista Giamporcaro morto a causa dell’impatto col gommone

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Nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” ad Agrigento, il medico legale Alberto Alongi ha eseguito l’autopsia, disposta dalla Procura, su Cristiano Daniele Giamporcaro, 29 anni, di Caltanissetta, il documentarista morto a Lampedusa durante una immersione in apnea regolarmente segnalata con una boa. Ebbene, è emerso, non ufficialmente, che non è stata l’elica del gommone dei due turisti romani a provocare la morte del sub, come ipotizzato finora. Lui invece è deceduto a causa delle gravi fratture alla schiena provocate dal violento impatto col gommone. I due turisti sono indagati per omicidio nautico.