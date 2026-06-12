Lampedusa, controlli sul suolo pubblico: cinque commercianti denunciati e materiali sequestrati

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Cinque titolari di attività commerciali sono stati denunciati dai carabinieri a seguito di una serie di verifiche effettuate sul territorio di Lampedusa. Secondo quanto accertato dai militari, gli esercenti avrebbero occupato porzioni di suolo pubblico senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Nel corso dei controlli, i carabinieri della Tenenza di Lampedusa avrebbero rilevato l’utilizzo di diversi elementi, tra cui furgoni, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi decorativi e botti, collocati in aree pubbliche in modo non conforme alle disposizioni vigenti. La presenza delle strutture avrebbe inoltre limitato la normale fruizione degli spazi da parte di residenti e turisti.

Al termine delle operazioni, le attrezzature impiegate per l’occupazione ritenuta abusiva sono state poste sotto sequestro, mentre per i cinque commercianti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.

L’intervento rientra nelle attività di monitoraggio e controllo del territorio predisposte dalle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate durante la stagione estiva. L’obiettivo è garantire il rispetto delle normative, la salvaguardia del decoro urbano e la corretta utilizzazione degli spazi pubblici da parte della collettività.