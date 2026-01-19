Lampedusa, approdati autonomamente 165 migranti

Alle prime ore del mattino di domenica a Lampedusa sono approdati 165 migranti, intercettati già a terra, in tre gruppi, alla Guitgia, a Cala Palme e lungo la strada di Ponente. Sono partiti dalla Libia, e si tratta di africani e asiatici. Due barche di 12 metri sono state ritrovate, ma al momento non è stato possibile il recupero a causa delle avversità meteo. Nessuna traccia invece del terzo natante utilizzato, ovvero un gommone. Tutti sono stati trasferiti nel locale Centro d’accoglienza in contrada Imbriacola.
