L’amore oltre le sbarre: evade dai domiciliari per lei, arrestato lui e denunciata la compagna

Un uomo di 60 anni, residente ad Agrigento e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha violato le prescrizioni allontanandosi dalla propria abitazione per raggiungere la casa della compagna. Il gesto non è passato inosservato: durante un controllo di routine, i carabinieri non hanno trovato l’uomo in casa e hanno immediatamente avviato le ricerche.

Il sessantenne, convinto probabilmente di non essere scoperto, è stato rintracciato poco dopo e arrestato con l’accusa di evasione. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

Guai anche per la donna, una cinquantenne agrigentina, nei cui confronti è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica con l’ipotesi di reato di favoreggiamento. L’episodio è emerso nell’ambito delle ordinarie attività di controllo svolte dai militari dell’Arma sulle persone sottoposte a misure restrittive.