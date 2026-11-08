L’Akragas svanita nel nulla

Condividi

Visualizzazioni 144

Prima sconfitta casalinga per i biancazzurri, puniti da una rete di Lentini in pieno recupero. Quarta giornata consecutiva senza vittorie per la squadra di Cammarata.

Una serata amara per l’Akragas SLP, sconfitta per 1-0 dall’Alcamo nell’anticipo della nona giornata del campionato di Eccellenza. A decidere la sfida dello stadio Esseneto è una rete di Lentini al 49’ della ripresa, arrivata quando la partita sembrava ormai destinata a concludersi in parità.

Si materializza così la più classica delle leggi del calcio: l’Akragas non riesce a concretizzare le occasioni create e viene punita proprio nei minuti di recupero. Una beffa difficile da digerire per la formazione allenata da Fabrizio Cammarata, che incassa la prima sconfitta casalinga della stagione.

I biancazzurri, sostenuti dal pubblico dell’Esseneto in un’altra serata sotto i riflettori, hanno cercato la via del gol senza riuscire a trovare la necessaria concretezza negli ultimi metri. L’Alcamo ha avuto il merito di crederci fino alla fine, trovando con Lentini il guizzo decisivo che ha regalato ai bianconeri tre punti preziosi.

La squadra di Cammarata è adesso chiamata a una pronta reazione, per ritrovare fiducia, concretezza sotto porta e soprattutto risultati. Il campionato è ancora lungo, ma occorre invertire la rotta per dare continuità al progetto sportivo avviato dalla società e ritrovare quell’entusiasmo che ha accompagnato il ritorno dell’Akragas all’Esseneto.