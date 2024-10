L’Akragas “riprende” Bonfatto

Condividi

Dopo le dimissioni di mister Pino Rigoli l’Akragas ha reingaggiato Bonfatto. L’Akragas alla prima giornata è stata sconfitta a Locri 2 a 0, poi in casa da Pompei 0 a 1, poi da Castrum Favara 2 a 0, poi, con Rigoli, alla quarta giornata ha vinto in casa con la Sancataldese 1 a 0, e domenica scorsa è stata sconfitta 1 a 0 in trasferta dalla Nuova Igea Virtus. Domenica prossima, 13 ottobre, l’Akragas gioca in casa all’Esseneto contro la prima in classifica, la Scafatese.