L’Akragas ricorda Gabriele Vaccaro

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Attimi di commozione autentica allo stadio Totò Russo. Prima della sfida playoff tra Akragas e Pro Ragusa, è stato deposto un omaggio floreale davanti al poster di Gabriele Vaccaro, il giovane tragicamente scomparso a Pavia.

Il capitano Alfonso Cipolla, a nome di tutta la società Akragas SLP, ha voluto rendere omaggio con un gesto semplice ma carico di significato, stringendosi idealmente attorno al ricordo di un ragazzo che la comunità continua a ricordare con affetto e commozione.

Proprio nelle stesse ore, al Brucculeri di Favara, anche il Castrum Favara ha omaggiato i familiari di Gabriele. Un gesto che unisce idealmente tutto il movimento calcistico e al quale ha voluto partecipare, con sincera vicinanza, l’intero gruppo Akragas.