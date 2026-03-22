L’Akragas conquista un successo prezioso in trasferta battendo 1-0 la Gymnica Scordia e resta in scia alla capolista

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A decidere la sfida è stato il capitano Alfonso Cipolla, autore del gol vittoria al 66’ della ripresa. Una gara intensa e ricca di episodi, con entrambe le squadre che hanno avuto l’occasione di sbloccare il risultato già dal dischetto: nel primo tempo Cagnina ha fallito un rigore, mentre nella seconda frazione anche i padroni di casa non sono riusciti a concretizzare un penalty.

Nonostante le difficoltà, i biancazzurri sono riusciti a trovare il guizzo decisivo portando a casa tre punti fondamentali.

In classifica, l’Akragas mantiene il secondo posto e resta a quattro lunghezze dalla Priolo Gargallo, che ha risposto con una vittoria per 4-3 contro il Noto.

La corsa al vertice resta dunque apertissima, con l’Akragas che continua a inseguire senza perdere terreno.

