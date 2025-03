L’Aica stima un risparmio economico di circa 500.000 euro all’anno

Condividi

Visualizzazioni 126

L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, beneficerà di un risparmio stimato di circa 500.000 euro all’anno perché ha avviato le procedure di ottimizzazione dei propri sistemi informativi gestionali, con l’adozione di un nuovo servizio fornito da un diverso operatore, in sostituzione di quello precedentemente in uso. Si tratta di una transizione finalizzata al miglioramento dei servizi offerti, garantendo una maggiore efficienza operativa e un significativo risparmio economico, a vantaggio della collettività. Nel corso della fase iniziale di attivazione del nuovo servizio potrebbero verificarsi rallentamenti o inconvenienti temporanei, dovuti al naturale processo di migrazione tra i due sistemi. Si lavora per ridurre al minimo i disagi.