L’Aica respinge le accuse di fallimento economico. Non mancano le “vergogne”

Angelo Ruoppolo
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L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, respinge le accuse di essere un’azienda sull’orlo del collasso e rivendica il percorso di risanamento avviato negli ultimi diciotto mesi. La presidente Danila Nobile e il direttore generale Francesco Fiorino chiariscono che il problema principale resta la liquidità, non la tenuta economica della società. Il bilancio 2025 si è chiuso con un utile di 51.351 euro, dopo la perdita di oltre 600 mila euro registrata nel 2024, mentre il valore della produzione è salito a 51,1 milioni. Restano tuttavia pesanti i debiti verso i fornitori, pari a 67,4 milioni di euro, a fronte di crediti per 63,8 milioni. “Non siamo un’azienda decotta”, sostengono i vertici, che attribuiscono parte delle difficoltà ai ritardi negli incassi e a un pignoramento relativo a un debito dell’ex Acquedotto Voltano, che Aica contesta.

La società segnala inoltre un aumento degli incassi, con oltre 10 mila richieste di regolarizzazione delle utenze e una crescita degli allacci. La priorità, adesso, è recuperare liquidità e ridurre progressivamente i tempi di pagamento dei fornitori. Nel frattempo non mancano le “vergogne”: le perdite idriche non riparate nonostante segnalazioni da oltre un mese, come ad Agrigento in via Picone davanti l’Inps e al civico 79. E poi il modo “osceno” con cui è asfaltata la strada scavata verso l’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove peraltro transitano ogni giorno i vertici dell’Aica, che dovrebbero quindi accorgersene e intervenire.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)

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