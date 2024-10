L’agrigentino Enrico Oliva a “Io Canto Generation”

Condividi

Dopo una serrata selezione l’agrigentino Enrico Oliva è stato ammesso a partecipare alla nuova edizione di “Io canto generation 2024”, talent condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e dedicato a giovani cantanti che si sfidano, riuniti in squadre, in una serrata competizione musicale. Ieri sera, mercoledì 9 settembre, ben 24 ragazzi,

dai 10 ai 15 anni, sono stati suddivisi in sei squadre pronte ad affrontare una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. Ed emozionante è stata la performance del tredicenne Enrico, frequentante la terza media ad indirizzo musicale presso l’Istituto Castagnolo di Agrigento, allievo della scuola di canto Arcadia sotto la

direzione di Angela Maniglia e voce dell’orchestra giovanile territoriale MMO, Moderno Music Orchestra, impegnata in vari eventi indirizzati al sociale. Le squadre sono state capitanate da eccellenze della musica italiana e, precisamente, da Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Enrico si è esibito nella squadra di Fausto Leali in un duetto col noto cantante che li ha visti impegnati nella canzone “Lose Control” vincendo la singola sfida e ricevendo apprezzamenti da parte dalla giuria composta da Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Iva Zanicchi. Rivedremo Enrico nella puntata di mercoledì prossimo ancora pronto a superare altre sfide e a coinvolgerci sia per la sua voce che per la sua presenza che onorano la nostra città.