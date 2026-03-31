L’agrigentina Viviana Scordino protagonista alla terza edizione della Granfondo della Valle dei Templi

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Viviana Scordino è stata tra le protagoniste della terza edizione della Granfondo della Valle dei Templi, evento sportivo che si è svolto domenica 29 marzo e che ha richiamato numerosi atleti e appassionati della mtb da tutta la Sicilia.

La massaggiatrice professionista agrigentina ha offerto assistenza agli atleti sia nella fase di preparazione che nel recupero post gara. Al suo fianco hanno operato anche i colleghi Simone Lauricella, proveniente da Agrigento, e Maurizio Traina, di San Cipirello.

Il team ha garantito trattamenti mirati per migliorare la performance prima della partenza e favorire il recupero muscolare al termine della competizione, ricevendo apprezzamenti da parte degli sportivi per la professionalità e l’attenzione dimostrata.

La presenza di figure specializzate nel settore del massaggio sportivo si conferma un valore aggiunto per eventi di questo calibro, contribuendo non solo al benessere degli atleti ma anche alla qualità complessiva della manifestazione.

La Granfondo della Valle dei Templi continua così a distinguersi non solo per l’alto livello sportivo, ma anche per l’organizzazione e i servizi offerti, consolidando il suo ruolo tra gli appuntamenti più attesi del panorama ciclistico.