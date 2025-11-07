L’agrigentina Maria Aronica a capo della Sezione di controllo della Corte dei Conti

L’agrigentina Maria Aronica, già titolare dell’ufficio di Procura generale presso la sezione giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, è stata adesso nominata presidente della Sezione di controllo della Corte. Il magistrato Maria Aronica, sorella del celebre attore e regista Gaetano Aronica, ha iniziato la carriera giovanissima: dopo il diploma al Liceo “Empedocle”, dove ha insegnato il padre, Tito, si è laureata in giurisprudenza a 22 anni con 110 e lode. Poi, il trasferimento a Milano, come ispettrice postale e, nel 1995, il superamento del concorso di magistrato della Corte dei Conti.
