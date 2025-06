Lagalla avvia la privatizzazione dell’aeroporto di Palermo

Condividi

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, rilancia e procede verso la privatizzazione dell’aeroporto Falcone e Borsellino. Ufficialmente ha scritto una lettera inviata a Salvatore Burrafato, che è il presidente del Consiglio d’Amministrazione della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Punta Raisi. Lagalla gli ha chiesto di convocare l’assemblea dei soci per avviare le procedure di ricerca dell’advisor, ovvero una figura terza, indipendente, che dovrà quantificare e valutare conti e patrimonio per fornire il valore delle quote societarie di Gesap, titolare della concessione aeroportuale che scade nel 2049. Secondo il parere degli esperti si potrebbe agevolmente arrivare a una valorizzazione di 350 milioni di euro.