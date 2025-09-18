L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani

Condividi

Pantelleria, isola nel cuore di Giorgio Armani, intende intitolare l’aeroporto locale allo stilista defunto. E il vice premier e ministro a Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, è d’accordo. Il leader della Lega ha invitato l’Enac (Ente nazionale aviazione civile) ad avviare le interlocuzioni necessarie, anche con la famiglia di Armani. Il sindaco Fabrizio D’Ancona ha commentato: “Ringrazio a nome mio e della comunità di Pantelleria il ministro Salvini per essersi espresso favorevolmente. Spero che l’iter possa concludersi presto”.