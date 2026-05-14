L’aeroporto di Agrigento inserito nel Programma dell’Enac, la soddisfazione degli architetti

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“Lo diciamo da tempo: l’inserimento dello scalo della Piana di Licata nel Programma nazionale degli aeroporti elaborato dall’Enac, costituisce un passo importantissimo per la concreta realizzazione dell’infrastruttura”.

Con queste parole il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, palesa la soddisfazione degli architetti e aggiunge: “L’inserimento dello scalo agrigentino tra quelli strategici del sistema della regione Sicilia è senza dubbio un grande risultato che avvantaggia il nostro territorio per lo sviluppo turistico, economico e sociale al quale il nostro Ordine lavora da diversi anni con Enti governativi, Libero Consorzio di Agrigento, associazioni, Rete delle professioni tecniche, istituzioni locali e comitati, e oggetto di numerosi interventi del già presidente Rino La Mendola. La realizzazione dell’infrastruttura rilancerà il nostro territorio mettendolo anche in rete con le altre infrastrutture. Mi riferisco alla Gela – Castelvetrano e al raddoppio ferroviario per Catania e Palermo. Agrigento – conclude il presidente Cimino – sta gettando le basi per avvicinarsi al resto della Nazione, dell’Europa e ai Paesi del Mediterraneo”