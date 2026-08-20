Ladri in azione in via Dante, nessun segno di scasso sulla porta blindata

Condividi

Visualizzazioni 151

Un furto è stato messo a segno in un’abitazione di via Dante, ad Agrigento, dove i ladri sono riusciti a entrare approfittando dell’assenza del proprietario, un medico.

I malviventi hanno rovistato nelle stanze dell’appartamento e si sono impossessati di diversi beni di valore. Tra gli oggetti sottratti figurano monili in oro, alcuni pezzi di argenteria, due orologi e una somma di circa 200 euro in contanti. L’ammontare complessivo del bottino non è stato ancora definito.

A rendere particolarmente singolare il colpo è il fatto che sulla porta d’ingresso, dotata di serratura blindata, non sarebbero stati riscontrati evidenti danni. Proprio questo particolare ha portato gli investigatori a prendere in considerazione l’ipotesi che i ladri possano aver utilizzato una cosiddetta chiave bulgara, un particolare attrezzo capace di aprire determinate serrature senza provocare i classici segni di effrazione.

L’azione sarebbe avvenuta mentre il proprietario non era in casa. I responsabili avrebbero avuto tutto il tempo necessario per cercare oggetti preziosi e denaro, per poi allontanarsi indisturbati. Nessuno avrebbe infatti segnalato movimenti sospetti o rumori riconducibili al furto.

Al suo rientro, il medico ha trovato l’abitazione rovistata e ha compreso immediatamente di essere stato derubato. A quel punto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine attraverso il numero di emergenza 112.

Gli investigatori hanno effettuato un accurato sopralluogo nell’appartamento. I rilievi della Scientifica potrebbero fornire elementi utili per ricostruire le modalità di ingresso e individuare eventuali tracce lasciate dai responsabili.

Le indagini sono adesso in corso. Gli inquirenti stanno cercando di capire chi possa aver organizzato il furto e se nella zona siano presenti telecamere che possano aver immortalato movimenti sospetti prima o dopo il colpo.