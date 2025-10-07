Ladri di “oro rosso” a lavoro a Cattolica Eraclea dove ignote mani hanno tranciato e rubato oltre un chilometro e mezzo di cavi di rame dall’impianto di alimentazione comunale, provocando il black out in diverse zone cittadine. Il bottino ammonta a circa 70.000 euro. Una denuncia contro ignoti è stata sporta ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso alla ricerca dei responsabili. La Procura di Agrigento è stata informata e ha avviato un’inchiesta.
