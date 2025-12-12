L’acquedotto Favara di Burgio è di Siciliacque

Condividi

La Regione risolve ufficialmente la diatriba tra Aica e Siciliacque sulla gestione dell’acquedotto Favara di Burgio.

L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, ha rivendicato che l’acquedotto Favara di Burgio, voluto dal fascismo e inaugurato da Benito Mussolini il 16 agosto del 1937, è suo, e che quindi l’acqua è sua e non la paga a Siciliacque. E bisogna decurtare quanto dovuto dal debito dell’Aica verso Siciliacque.

La Regione siciliana ha invece replicato ufficialmente che l’acqua del Favara di Burgio non è dell’Aica perché non rientra nell’ambito provinciale di Aica ma nell’ambito sovra-provinciale interconnesso che interessa cinque province: Agrigento, Palermo, Trapani, Caltanissetta ed Enna. E, pertanto, la gestione è di competenza di Siciliacque. Il Favara di Burgio non è una risorsa “endogena”, come sostiene Aica, ma “esogena”.

La gestione unica dell’acquedotto garantisce una distribuzione ottimale tra le cinque province, basata sulle esigenze ed eventualmente sulle emergenze in ambito regionale, come per le crisi causate dal prosciugamento dei sistemi Fanaco – Leone e Ancipa nel 2024, e del serbatoio Garcia nel 2025. In tali casi l’acquedotto Favara di Burgio si è rivelato strategico per rimediare. Dunque Siciliacque lo gestisce legittimamente così come secondo convenzione stipulata con la Regione nel 2004.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)