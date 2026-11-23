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Lunedì 30 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze di Casa Sanfilippo ad Agrigento avrà luogo l’evento “La violenza nel mito – Donne violate dalle divinità”. La manifestazione, che gode del patrocinio gratuito del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Tempi, è organizzata dall’Associazione Culturale Ciak Donna, presieduta da Margherita Biondo, in collaborazione con l’Associazione Maria Cristina di Savoia, presieduta da Patrizia Camera.

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative relative alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e tende ad evidenziare come la violenza di genere ha attraversato i secoli costituendo un fenomeno che ha radici profonde nelle strutture sociali e culturali delle epoche antiche. Tra gli episodi del repertorio mitologico verranno affrontati i miti di Callisto, Europa, Persefone, Oritia, Tiro e Danae con testi a cura di Margherita Biondo e Adalgisa Morreale. La serata, introdotta dalla relazione di Angela Megna, si svolgerà con letture di Lorenzo Bonanomi, Margherita Biondo, Patrizia Camera, Annalisa Di Salvo, Lina Roberta Gueli, Angela Gulino, Adalgisa Morreale, Giovanni Moscato e Sandro Re. Concluderà Angelo Natalello.

Gli interventi musicali saranno curati dalla suonatrice d’arpa Giada Palumbo. Un percorso storico e narrativo che mostra come la violenza di genere non sia solo una piaga sociale, ma anche un nodo simbolico e culturale che continua ad essere presente e ad interrogarci. La letteratura diventa così uno strumento fondamentale perché raccontare queste vicende attraverso il mito significa rompere il silenzio, comprendere le radici della violenza di genere e promuovere oggi una cultura più consapevole e rispettosa della dignità femminile.