La veglia di preghiera per Patrizia Russo alla chiesa (gremita) Badiola. (FOTO)

Condividi

Visualizzazioni 710

Il silenzio viene interrotto da canti e preghiere. Poi la moltitudine di gente che ha gremito la chiesa della Badiola, in via San Girolamo, torna a pregare in silenzio. Sono stati davvero tanti gli agrigentini che hanno voluto rendere questo speciale omaggio a Patrizia Russo, assassinato due giorni fa dal marito Giovanni Salamone.

Il maltempo non ha potuto consentire lo svolgimento della fiaccolata, dalla casa dei genitori di Patrizia Russo fino alla chiesa. presenti si sono ritrovati direttamente in chiesa, anche se alla fine della veglia un gruppo nutrito di persone con le fiaccole si è spostato davanti casa dei genitori di Patrizia, raccogliendosi in preghiera.

In prima fila il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, con accanto gli assessori e il cappellano militare don Salvatore Falzone. Don Salvatore è presente in quanto ha abitato da piccolo in quella zona, a pochi passi dalla casa di Patrizia.