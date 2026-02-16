La Vardera si candida alla presidenza della Regione Siciliana: il centrosinistra invoca l’unità

L’annuncio della candidatura di Ismaele La Vardera alla presidenza della Regione Siciliana ha scatenato il dibattito nel centrosinistra, con aperture al dialogo e richieste di costruire un percorso condiviso. La decisione, annunciata durante una convention del movimento Controcorrente, ha riacceso la discussione sulle alleanze e sulla collocazione politica della candidatura. Mentre alcuni esponenti chiedono unità per affrontare le elezioni regionali, altri avvertono che una candidatura isolata rischia di favorire la destra. La Vardera, supportato da Matteo Hallissey (+Europa) e Carmelo Miceli (Progetto Civico Italia), è invitato a non procedere da solo, ma a contribuire alla costruzione di un programma comune per vincere. Anche M5S e Alleanza Verdi Sinistra sottolineano l’importanza di un fronte progressista unito per affrontare le sfide elettorali.
