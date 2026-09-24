La Vardera: “No a 20 milioni di euro a Siciliacque e ad Aica”

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Il deputato regionale Ismaele La Vardera, fondatore e leader di Controcorrente, e componente della commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale, contesta i 20 milioni di euro previsti nella manovra finanziaria per Siciliacque e Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini: 18 milioni destinati a Siciliacque e 2 milioni ad Aica. La Vardera annuncia battaglia in Aula per bloccare gli stanziamenti, sostenendo che i due enti avrebbero gestito male l’emergenza idrica. Il deputato ritiene che quelle risorse potrebbero essere utilizzate per sostenere le famiglie che fronteggiano il caro libri e il caro carburante. Gli articoli sono già stati approvati in commissione Bilancio e adesso saranno all’esame dell’Aula, dove La Vardera si opporrà.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)