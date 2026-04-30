La Vardera, e adesso? Vuoi vedere che adesso prendete tutti le distanze dall’aduso a delinquere pluripregiudicato Giuseppe Arnone? E Michelino Sodano che fa?

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Silenzio.

È questo, per ora, il commento più rumoroso di tutti. Perché mentre i fatti parlano da soli, c’è chi sembra aver scelto la strategia più antica della politica: sparire, aspettare, sperare che passi.

La domanda però resta lì, inchiodata: Ismaele La Vardera che fa? Prende le distanze o continua a fare finta di nulla? Perché il tempo delle mezze frasi e delle non-risposte è finito nel momento stesso in cui la vicenda è esplosa.

Il caso che ruota attorno a Giuseppe Arnone, noto pluripregiudicati agrigentino, e al contesto della candidatura di Michele Solaro ad Agrigento non è uno di quei passaggi che si possono archiviare con un’alzata di spalle. Non è “una polemica”, non è “rumore di fondo”. È un fatto. E i fatti, a differenza delle dichiarazioni, non si gestiscono: si affrontano.

E allora viene il dubbio: il silenzio è imbarazzo o strategia? È prudenza o convenienza? Oppure è semplicemente l’assenza di una posizione difendibile?

Perché quando tutto va bene, parlare è facile. Quando invece la realtà presenta il conto, improvvisamente le voci si abbassano, le presenze si diradano, le responsabilità diventano “di altri”.

Ma funziona fino a un certo punto. Perché prima o poi una risposta arriva sempre. Anche quando non viene data.