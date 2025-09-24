“La tua voce, la nostra forza”: inizia la campagna abbonamenti dell’Akragas SLP

Condividi

Colori, identità e passione per la stagione 2025/26. “Amor che nulla amato amar perdona”. È con il celebre verso di Dante, tratto dalla Divina Commedia, che l’Akragas SLP lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Non un semplice richiamo letterario, ma un invito a vivere l’amore assoluto verso i colori biancazzurri, un’appartenenza che – come insegna Dante – non può che generare amore reciproco.

La società ha deciso di trasformare ogni tessera in un simbolo visivo: un colore per ogni settore dello stadio, così da rafforzare l’identità e rendere immediato il senso di appartenenza.

Queste sono le tipologie di abbonamento:

Tribuna VIP – €250: tessera oro, per chi desidera vivere l’esperienza con maggiore comfort e vicinanza alla dirigenza.

Tribuna – €100: tessera blu, il cuore pulsante dello stadio.

Curva – €50: tessera rossa, dedicata ai tifosi instancabili del tifo organizzato.

Donna – €40 (valida per ogni settore): tessera rosa, un’attenzione speciale alle tante donne che vivono la passione akragantina.

Tessera Black: novità assoluta, riservata esclusivamente ai main sponsor, come riconoscimento a chi sostiene con forza il progetto biancazzurro.

Lo slogan della campagna è chiaro: “La tua voce, la nostra forza”. La società mette in campo una squadra rinnovata, i tifosi sono chiamati a rispondere con la loro presenza sugli spalti, riempiendo l’Esseneto per una stagione che si annuncia intensa e tutta da scrivere.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di sottoscrizione e i punti vendita autorizzati.