La tomba senza nome: il mistero della salma scomparsa ad Agrigento. La Battaglia di Anna Maria Bonomo per ritrovare suo padre

Una visita al cimitero come tante altre, un gesto di amore che ciascun figlio compie per onorare i propri cari. Ma per Anna Maria Bonomo, oggi 82 anni, quella visita si è trasformata nell’inizio di un incubo che dura ormai da anni: la tomba di suo padre sembrerebbe essere stata manomessa e la salma risulterebbe scomparsa.

Una vicenda dolorosa, complessa, che ha dato vita a denunce, indagini, richieste di archiviazione e successive opposizioni; una vicenda in cui si intrecciano errori amministrativi, registri cimiteriali discordanti, autorizzazioni poco chiare ed una ricerca umana ostinata, quella di una figlia che vuole solo sapere dove riposa suo padre.

LA SCOPERTA: “LA FOTO ERA CAPOVOLTA, LA LAPIDE RIMOSSA”

Il 2022 è l’anno che cambia tutto.

Come ogni volta in cui torna da Messina, dove vive da anni, Anna Maria si reca al Cimitero di Agrigento – Campo VI, CGNC n. 19, per portare dei fiori freschi sulla tomba di suo padre, Bonomo Carmelo, morto tragicamente in un incidente stradale il 28 ottobre 1963, lasciando moglie e cinque figli piccoli.

Ma quella volta qualcosa non va.

“La fotografia era capovolta, la lastra di marmo sembrava spostata di recente. Non trovavo più i segni distintivi della tomba. E’ stato come ricevere un altro lutto”, racconta la donna.

Sconcertata, chiede spiegazioni al Comune di Agrigento.

La risposta arriva con la nota protocollo n. 23445 del 31 marzo 2022: secondo i registri comunali, nessun Bonomo Carmelo deceduto il 28/10/1963 risulta tumulato in quel loculo. Al suo posto, sembrerebbe risultare un Bonomo Carmelo deceduto il 30 ottobre 1965.

LE DATE CHE NON TORNANO E GLI ATTI CONTRADDITTORI

Da quel momento si apre un vortice di incongruenze:

Nei certificati di stato di famiglia risulta Bonomo Carmelo, nato il 2/1/1912 e morto il 28/10/1963;

In una precedente comunicazione del 02/03/2022, inviata alla sorella del querelante, il Comune scrive invece che nel loculo è tumulato Bonomo Carmelo, morto il 25/10/1965;

In altri registri ancora compare la data 13/10/1963.

Inoltre, nel 1993 risulta rilasciata autorizzazione all’estumulazione dei resti di “Bonomo Carmelo”, richiesta da un’altra discende – autorizzazione della quale la figlia Anna Maria sostiene di non aver mai saputo nulla.

Un quadro confuso che incrementa il sospetto della donna: dov’è finita la salma di suo padre? E’ stata spostata? E’ stata scambiata con quella di un altro defunto?

LA MEMORIA DI FAMIGLIA: “LA SALMA ERA MUMMIFICATA, NON SI POTEVA TOCCARE”

Nel corso delle indagini emerge un altro dettaglio fondamentale.

Nel 1983, la moglie del defunto – madre di Anna Maria- aveva richiesto l’estumulazione per

trasferire il marito in una seconda bara più piccola.

Le venne però comunicato che la salma era in perfetto strato di conservazione, quasi mummificata,

e che l’operazione non poteva essere eseguita. Le fu quindi concessa una doppia bara.

Questo particolare ritorna nelle dichiarazioni di una testimone, la signora Bonomo Concetta, la quale riferisce che tra i vari familiari erano sorti attriti per la gestione della tomba e che tutti sapevano che la salma del padre della querelante non poteva essere spostata proprio a causa della mummificazione.

Ma allora – si chiede Anna Maria – perché nel 2022 il Comune afferma che in quel loculo si trova un uomo morto nel 1965?

DAL DOLORE ALLA DENUNCIA

Il 16 novembre 2022, Anna Maria presenta una querela contro ignoti al tribunale di Agrigento, denunciando la possibile violazione di sepolcro, la scomparsa della salma e chiedendo l’’accertamento della verità.

Le indagini vengono avviate, ma nel dicembre 2024 il pubblico ministero formula una richiesta di archiviazione, ritenendo che le incongruenze siano attribuibili a meri errori materiali nei registri cimiteriali e che non emergano responsabilità penali.

L’OPPOSIZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE, SERVONO NUOVE INDAGINI

L’Avv. di Anna Maria, presenta opposizione ex art. 410 c.p.p., evidenziando come:

La donna ha fornito elementi specifici ed identificativi; La vicenda non è frutto di “sospetti generici”, ma di atti amministrativi contraddittori; La salma di Bonomo Carmelo non è più rintracciabile; Vi sono dichiarazioni testamentarie importanti da approfondire; Vi sono ulteriori persone da ascoltare (Direttore del Cimitero, operatori, persone informate sui fatti); Occorre una perizia per accertare dove si trova la salma.

Viene anche richiesto di indagare sulle possibili violazioni degli artt. 407 c.p. (violazione di sepolcro), 410 c.p. (delitti contro i cadaveri), 495 c.p. (falsa attestazione) e sulle norme del DPR 285/90 relative alle corrette modalità di estumulazione.

L’ORDINE DEL GIP: OPPOSIZIONE RESPINTA

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Giuseppa Zambito, nel 2025 rigetta l’opposizione.

Secondo il GIP:

Le accuse della querelante sarebbero generiche e prive di riferimento temporali certi; Non vi sarebbe prova di una manomissione, ma soltanto incongruenze nei registri; Gli errori nella data sarebbero meri errori materiali, Nel 1963 sarebbe morto un solo Bonomo Carmelo, rendendo compatibile la documentazione esistente; L’autorizzazione all’estumulazione del 1993 confermerebbe la regolarità delle operazioni; Qualsiasi ipotetico reato sarebbe comunque prescritto, considerando un possibile arco temporale 1983-2022.

Il caso viene così archiviato.

“VOGLIO SAPERE DOVE RIPOSA MIO PADRE” – LA VOCE DI ANNA MARIA

Per Anna Maria Bonomo, però, la vicenda non è affatto chiusa.

“Non cerco colpevoli, io cerco la verità. Voglio solo sapere dove si trova il corpo di mio padre. Voglio un luogo dove portargli i fiori, come ho sempre fatto”.

Il racconto della donna è carico di memoria e ferite antiche. Ricorda l’infanzia felice, il padre premurosa, l’autista e la domestica; poi l’incidente, il buio, il dovere di crescere i fratelli, il peso di una vita cambiata troppo presto.

“Da allora – dice – non ho più festeggiato il Natale. Mio padre era la mia roccia. Essere privata persino del luogo in cui riposa è una ferita che non passa. E’ come averlo perso di nuovo”.

Una fede profonda, un senso di sacro radicato, un bisogno umano e spirituale di un punto fisso, di un luogo dove ricordare.

LA DOMANDA ANCORA APERTA

Ogni anno Anna Maria attende che qualcuno – il Comune, la giustizia, la comunità – dia una risposta. Non cerca vendetta, ma una certezza: dove si trova la salma di Bonomo Carmelo?

E mentre i fascicoli giudiziari si chiudono, la sua battaglia – quella di una figlia che pretende un diritto fondamentale, quello alla memoria dei propri morti – resta aperta.

“Non chiedo altro – ripete con voce ferma – che sapere dove giace mio padre. Un padre che ho

perso una volta sola e che non voglio perdere una seconda volta.”