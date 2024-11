“La Strana Coppia”, sabato e domenica al teatro Pirandello

Condividi

“La Strana Coppia”, la celebre commedia di Neil Simon, approda sul palco del Teatro Pirandello per due imperdibili appuntamenti: sabato 23 novembre alle ore 21:00 e domenica 24 novembre alle ore 17:30. Quest’opera, simbolo del genio creativo di uno dei più grandi autori del teatro comico del Novecento, riesce a cogliere con ironia le dinamiche quotidiane, regalando momenti di pura comicità.

La trama segue le avventure di Felix e Oscar, due uomini con caratteri opposti, accomunati dal recente divorzio. Decidendo di condividere un appartamento in un grattacielo sulla Riverside Drive di New York, danno vita a una convivenza esilarante, fatta di gag irresistibili e momenti comici che promettono di conquistare il pubblico.

In questa nuova versione teatrale, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia formano una coppia artistica inedita, portando in scena il classico di Neil Simon con una verve fresca e moderna. Tra litigi, partite di poker e battute fulminanti, la commedia si dimostra ancora oggi attualissima, capace di divertire e far riflettere sugli equilibri – spesso precari – delle relazioni umane.