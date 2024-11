La stagione concertistica del Teatro Pirandello si apre con il “Don Giovanni” di Mozart

Condividi

Il 16 novembre alle ore 21:00, il Teatro Pirandello inaugurerà la stagione concertistica 2024-2025 con il celebre “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo spettacolo, nato dalla collaborazione con il Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera, vedrà protagonisti cast, orchestra e coro del Conservatorio stesso, sotto la direzione del maestro Sergio Alapont.

La mise en espace sarà curata da Stefania Bonfadelli, con Leonardo Catalonatto e Alberto Maniaci rispettivamente nel ruolo di maestro collaboratore e maestro del coro. Il cast comprende interpreti di alto livello, tra cui Filberto Brúno nel ruolo di Don Giovanni, Martina Mazzola come Donna Anna e Chuhao Zheng nei panni di Masetto, per una serata che promette di regalare grandi emozioni al pubblico.

Per gli amanti della musica e della lirica, il Teatro Pirandello ha lanciato la campagna abbonamenti per i sette spettacoli in programma, con diverse opzioni per favorire la partecipazione del pubblico. Il biglietto singolo costa 15 euro, con una riduzione a 10 euro per gli studenti, mentre l’abbonamento all’intera stagione è disponibile a 90 euro. I biglietti, esclusi quelli ridotti per studenti, sono acquistabili sia online tramite la biglietteria digitale del teatro che presso il botteghino.

Agrigento Capitale della Cultura si arricchisce così di un’altra proposta culturale di alto livello, con una stagione che celebra la grande tradizione musicale e la collaborazione tra eccellenze del territorio, sotto la guida della Fondazione Teatro Pirandello, con Alessandro Patti come presidente e Salvatore Prestia come direttore.